Yüksekova’da minibüs buzlu yolda mahsur kaldı! Vatandaşlar kurtarma için seferber oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki aydır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak buzlanan yolda ilerleyemeyen bir minibüs mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüs bulunduğu yerden kurtarıldı.