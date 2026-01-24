CANLI YAYIN

Tarsus’ta kontrolden çıkan traktör devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Mersin’in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kuşçular Mahallesi'nde Veli Doğan idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Doğan, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

