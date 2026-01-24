Haberler Yaşam Haberleri Süper Amatör Lig’de kavga! Dehşet anları kamerada

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 21:32 Son Güncelleme: 24 Ocak 2026 22:21 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Rize’de Türkiye Süper Amatör Lig’de oynanan Fındıklı 1974 Spor ile Ardeşenspor karşılaşmasının sonlarında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Oyuncuların tekme ve yumruklu kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların sakinleşmesi sonrası devam eden müsabaka, Fındıklı 1974 Spor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.