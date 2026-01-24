Şişli'de dehşet! Çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu

İstanbul Şişli'de bir çöp konteyneri içinde başı olmayan kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Şişli'de, çöp konteyneri içerisinde başı olmayan kadın cesedi bulundu.

(Foto: AA)

Duatepe Mahallesi'nde kağıt toplayan bir kişi tarafından saat 20.45 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı. İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.