Sinop'ta samanlık yangını

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Boyabat ilçesine bağlı Akyörük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle köyde bulunan bir samanlıkta yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf ederken, köy sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı, ancak samanlıkta büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.