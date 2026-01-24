Sakarya'da otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

D-100 kara yolu Akova Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 KG 999 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta F.K. idaresindeki 54 S 0357 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü ile otomobildeki yolcu E.A. yaralanırken, iddiaya göre otomobil sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.