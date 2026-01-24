Mekanlarda yasaklı madde alarmı! Kameralar ve çöpler kontrol ediliyor

Son dönemde yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmaları, İstanbul gece hayatındaki eğlence mekanlarını alarma geçirdi. Mekan sahipleri, olası yaptırımlardan kaçınmak ve denetimleri sıkılaştırmak amacıyla müşterileri adım adım takip etmeye başladı. Birçok mekânda girişlere "Yasaklı madde kullanmak yasaktır" uyarı yazıları asılırken, görevlilerin güvenlik kameralarını anlık izlediği, masa ve çevresindeki çöplerin düzenli olarak kontrol edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması, İstanbul gece hayatında geniş yankı uyandırdı. Sabah Gazetesi yazarı Funda Karayel, kaleme aldığı yazısında operasyonların ardından eğlence mekanlarında yaşanan köklü değişimleri ve artan güvenlik önlemlerini değerlendirdi.

MEKANLARDA SIKI DENETİM!

Soruşturma kapsamında isimlerinin geçmesinden çekinen işletmelerin güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardığı gözlemlendi. Mekanların boşaldığını ve sokağın temkinli bir hal aldığını belirten Karayel, işletmelerdeki yeni dönemi şu sözlerle aktardı:

"Eskiden müşterilerinin nasıl eğlendiğine, neler yaptığına bakmayan mekanlar, çok daha kontrollü davranmaya başladı. Artık tuvaletlerin önünde bile görevli bekliyor. İçeri giren çıkar çıkmaz çöpler toplanıyor. Peçetelere, bardak altlıklarına iki kere bakılıyor. Güvenlik kameraları her gün inceleniyor."

UYARI TABELALARI DUVARLARA ASILDI

Mekanlarda yaşanan panik halinin tabelalara yansıdığını ifade eden Karayel, zaten yasak ve zararlı olduğu bilinen durumların artık duvarlara yazıldığını vurguladı. "Uyuşturucu madde kullanmak yasaktır" ve "Başkasının bardağından içmeyiniz" gibi uyarıların asılmasını, "Sağduyu tabelaya dönüşmüş durumda. Hayatın temel refleksleri büyük harflerle hatırlatılıyor" sözleriyle yorumladı.

"GECE HAYATI TEMİZLENİYOR"

Mekanlardaki boşluğa ve gerginliğe rağmen yürütülen çalışmanın önemine değinen Karayel, "Bu soruşturmanın destekçisiyiz. Gece hayatı temizleniyor. Temizlenmeli de. Sadece mekanlar değil, alışkanlıklar da. İstanbul geceleri şu sıralar eğlenceli değil belki ama dürüst. Panik ama umutlu. Temiz gelecek için çalışılıyor," ifadelerini kullandı.

POSTİŞ VE TAKMA SAÇ TARTIŞMASI

Soruşturmanın bir diğer yansıması ise "saç analizi" konusu oldu. Gece hayatındaki masalarda takma saç ve postiş kullanımının yarattığı endişenin espri konusu olduğunu belirten yazar, "Ya bu saçta bir şey çıkarsa?" korkusunun başladığını, şimdiye kadar adli tıptan böyle bir vaka çıkmasa da insanların bu konuda artık daha farkında ve dikkatli davrandığını ifade etti.