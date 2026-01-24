Kocaeli’de atık plastik deposunda yangın! Alevler 4 saat sonra kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde atık plastik deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın yaklaşık 4 saatin sonunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde atık plastik deposunda yangın çıktı. Alevler saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Pelitli Mahallesi 4464 Sokak'taki atık plastik deposunda çıktı.
Depodan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayrıca, çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri destek olarak adrese yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.
YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'ndeki atık plastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin depodaki soğutma çalışması devam ediyor. Soğutma çalışmasının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.