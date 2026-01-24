Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de atık plastik deposunda yangın! Alevler 4 saat sonra kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 05:44

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde atık plastik deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede hızla yayılırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın yaklaşık 4 saatin sonunda kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.