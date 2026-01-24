CANLI YAYIN

Karşı şeride dalan TIR facia saçtı: 1 ölü 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Samsun’un Canik ilçesinde kontrolden çıkan tırın karşı şeride geçerek otomobil ve SUV araca çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu İşgem Kavşağı Otogar istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan plakalı demir malzemesi yüklü 5414 TAG plakalı tırı kullanan Türkmenistan uyruklu 61 yaşındaki Allaberdi Hojakov, Çevre yolundan Ordu istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu karşı şeride geçti.

Kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen 17 AAP 069 plakalı SUV tipi araç ile 55 AST 613 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle SUV tipi araçta bulunan Tolga Sevindik ve Egemen Anıl ile otomobilde bulunan Akın Karakoç yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Kazada tırda sıkışan sürücü Allaberdi Hojakov, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hojakov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A Haber canlı yayınına katılan muhabirimiz Mahmut Erdoğan, kazaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Muhabirimiz Mahmut Erdoğan'ın aktardığı bilgiler şöyle:

"Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı bir tır, çevre yolu üzerindeki İşgem Kavşağı'nda önce bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır karşı şeride geçerek burada iki araçla daha çarpıştı.

Toplam üç araç ve bir tırın karıştığı kazada, tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçlarda bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Samsun–Ordu Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun Otogar Kavşağı yönünde trafik aksadı. Araçların kaldırılması çalışmaları sırasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Emniyet güçleri kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alarak trafiği bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

Tırın ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Trafiğin yeniden çift yönlü olarak normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor."

