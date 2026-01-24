Karşı şeride dalan TIR facia saçtı: 1 ölü 3 yaralı

Fotoğraf (İHA)

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A Haber canlı yayınına katılan muhabirimiz Mahmut Erdoğan, kazaya ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Muhabirimiz Mahmut Erdoğan'ın aktardığı bilgiler şöyle:

"Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı bir tır, çevre yolu üzerindeki İşgem Kavşağı'nda önce bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır karşı şeride geçerek burada iki araçla daha çarpıştı.

Toplam üç araç ve bir tırın karıştığı kazada, tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer araçlarda bulunan üç kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Samsun–Ordu Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun Otogar Kavşağı yönünde trafik aksadı. Araçların kaldırılması çalışmaları sırasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Emniyet güçleri kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alarak trafiği bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağladı.

Tırın ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Trafiğin yeniden çift yönlü olarak normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor."