Başkale'de domuz sürüsü görüntülendi

Van'ın Başkale ilçesinde sürü halinde yerleşim yerlerine kadar inen yaban domuzları görüntülendi.

Özpınar Mahallesi mevkiinde seyreden vatandaşlar, yol kenarına kadar inen büyük bir yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. Sürü, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğal yaşam alanlarında yeterli yiyecek bulamayan yaban domuzlarının rotalarını yerleşim yerlerinin sınırlarına çevirdiği belirtildi.



Özpınar Mahallesi mevkiinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler vatandaşları hem tedirgin etti hem de trafikte kaza riskini yeniden gündeme taşıdı.