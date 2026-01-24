Arnavutköy'de feci kaza! Otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Arnavutköy İmrahor mahallesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu kaza meydana geldi. İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde E.B. idaresindeki 42 AKZ 487 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün yanı sıra 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

AMBULANS ÇAMURA SAPLANDI

Öte yandan, olay yerine gelen ve çamura saplanan bir ambulans polis ekipleri ve vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkartıldı. Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı caddede, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından akış normale döndü.