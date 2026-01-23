Uşak'ta iki katlı evde yangın! 2 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan iki katlı binada yangın çıktı. Olayda alevler kısa sürede hızla yayılırken, evde bulunan M.O. ve B.O. dumandan etkilendi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, bina kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyünde iki katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında dumandan etkilenen ev sahipleri M.O. ve B.O. hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin çevredeki evlere sıçraması önlendi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının ardından olay yerine Banaz ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yangının komşu evlere yayılmasını engelleyerek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan karı-koca kendi imkanlarıyla binadan tahliye oldu.

EV KÜLE DÖNDÜ

Dumandan etkilenen B.O. ve M.O., sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. İki katlı ev yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale geldi.