CANLI YAYIN

Samsun'da 1 ton 110 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Samsun'da 1 ton 110 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 ton 110 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, çeşitli markalara ait ambalajların taklit edilerek paketlendiği toplam 1 ton 110 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

1 TON 110 KİLO SAHTE TOZ DETERJAN ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili kamyon sürücüsü olduğu öğrenilen 1 şüpheli şahıs hakkında 'sınai mülkiyet kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

#Atakum #Samsun
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın