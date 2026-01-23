Pakistan’da çığ felaketi: 9 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde çığın bir evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi.

Geo News'un haberine göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Domail köyündeki bir evin üzerine çığ düştü.

Olayda evde bulunan 5 erkek ve 4 kadın hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

Öte yandan ülkede etkili olan kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Pakistan'ın kuzeybatısı ve güneybatısında yoğun karın yolların kapatması nedeniyle yüzlerce kişi yollarda mahsur kaldı.

Güvenlik güçleri bu bölgelerde karda mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtardı.

Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmurun 24 ila 48 saat boyunca süreceğini tahmin ediyor.