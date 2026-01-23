İzmir’de saplantılı eski sevgili dehşet saçtı! Adresini değiştiren genç kadın katledildi

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Akbaba (26) ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada, kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E. (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Fotoğraf (İHA)

PUSU KURUP ATEŞ AÇTI

İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kadını daha önce "sizi öldüreceğim" diyerek tehdit eden Lokman E., site girişinde pusu kurarak Akbaba'ya ateş açtı. Sol diz kapağı altından yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde genç kadının eve girmek üzereyken silahlı saldırganla karşılaştığı, daha sonra saldırganın kadını kovalaması yer aldı. Görüntüde silah sesleri ve hayatını kaybeden talihsiz kadının yardım çığlıklarını sesleri de duyuldu.