CANLI YAYIN

İstanbul'da peş peşe İETT faciası! Kontrolden çıkan araç ormana uçtu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul'da peş peşe İETT faciası! Kontrolden çıkan araç ormana uçtu

İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 7 kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Arnavutköy'de de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. yönetimindeki 34 RVT 59 plakalı özel halk otobüsü ile İ.E. idaresindeki 34 HO 3539 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

İstanbul'da peş peşe İETT faciası! Kontrolden çıkan araç ormana uçtu

Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis,sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

BEYKOZ'DA 2 İETT OTOBÜSÜ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kazada, 34 HO 3539 plakalı otobüste bulunan şoför ile 34 RVT 59 plakalı otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da peş peşe İETT faciası! Kontrolden çıkan araç ormana uçtu

Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle Çayır Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken, bölgede kısa süreli araç yoğunluğu oluştu. Otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da peş peşe İETT faciası! Kontrolden çıkan araç ormana uçtu

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ, İETT OTOBÜSÜ ORMANLIK ALANA UÇTU

İstanbul Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu.

İstanbul'da peş peşe İETT faciası! Kontrolden çıkan araç ormana uçtu

Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

İETT OTOBÜSÜ ORMANLIK ALANA UÇTU


İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu.

İstanbul'da peş peşe İETT faciası! Kontrolden çıkan araç ormana uçtu

Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye olurken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

#Arnavutköy
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın