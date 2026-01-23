İstanbul'da peş peşe İETT faciası! Kontrolden çıkan araç ormana uçtu





Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye olurken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.