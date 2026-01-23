Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası! Ekipler bölgede

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri girişinde bir araçla otobüs kazaya karıştı. Araçta sıkışanlar olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.