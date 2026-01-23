Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 2 ölü 1 yaralı

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 2 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 16:24 Son Güncelleme: 23 Ocak 2026 18:02 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri girişinde bir araçla otobüs kazaya karıştı. Araçta sıkışanlar olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.