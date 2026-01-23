İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi kaza! 2 ölü 1 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri girişinde bir araçla otobüs kazaya karıştı. Araçta sıkışanlar olduğu öğrenilirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sıralarında İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeler mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Tekirdağ'dan İstanbul'a giden Kale seyahate ait yolcu otobüsüyle, otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada her iki araç da gişede sıkıştı. Otobüste bulunan yolcular tahliye edilerek başka bir araçla gönderilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, otomobilde sıkışanlar için çalışma başlatıldı.
2 ÖLÜ 1 YARALI
İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.