Eski AK Parti Uşak Milletvekili Altay hayatını kaybetti! Peş peşe taziye mesajı
24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Uşak AK Parti Milletvekilliği yapan Mehmet Altay, tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Altay için AK Parti'den ise peş peşe taziye mesajları geldi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Altay, 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisine 20 Ocak'tan bu yana yoğun bakım servisinde devam edilen Altay, bugün hayatını kaybetti.
AK Parti Uşak İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Uzun yıllar şehrimize hizmet etmiş olan önceki dönem milletvekilimiz Mehmet Altay abimizin vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Altay'ın cenazesinin, yarın Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.
PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI
Altay için peş peşe taziye mesajları geldi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Sayın Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve AK Parti camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet, makamı âli olsun."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Önceki dönemler Uşak Milletvekilimiz, değerli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Mehmet kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "TBMM çatısı altında uzun süre birlikte görev yaptığımız, 24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz Mehmet Altay'ın vefatını teessürle öğrendim. Değerli dava ve yol arkadaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."