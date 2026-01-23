Bursa'da yasa dışı ülkeye giren göçmenlere operasyon! 9 kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde saklandıkları tespit edilen kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı yönünde istihbarat aldı. Alınan bilginin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, oturma ya da çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 9 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.