Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti! Vatandaşlar yolda mahsur kaldı

Antalya 'nın Kemer ilçesinde etkili sağanak sebebiyle mahsur kalan 14 kişi jandarma ekipleri desteğiyle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Ulupınar Mahallesi'nde Meryem A. ve Gamze T. isimli şahıslar, yoğun sağanak yağış nedeniyle mahsur kaldığını belirterek jandarmadan yardım talebinde bulundu.

12 VATANDAŞ EVLERİNDE MAHSUR KALDI

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle mahsur kalan şahıslar bulundukları yerden alınarak konaklamakta oldukları yere bırakılırken, Çamyuva Mahallesi'nde ise 2 yatalak kadın, 1 bebek, 4 çocuk ve 5 yaşlı erkek olmak üzere toplam 12 vatandaş ikamet evlerinde mahsur kaldıklarını belirtip yardım istedi.

Mahsur kalan 12 vatandaş jandarma desteği ile bulundukları yerden iş makinesiyle alınarak güvenli bir alana çıkarıldı. Kuzdere Mahallesinde ise Hakan Karaaslan isimli vatandaşın yoğun yağmur yağışı sebebi ile küçükbaş hayvanlarının ahır içerisinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma desteği ile mahsur kalan 5 küçükbaş hayvan bulundukları yerden alınarak güvenli bir alana çıkarıldı.