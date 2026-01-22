Zırhlı araç kaza yaptı altınlar ortadan kayboldu!
Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneden alınan külçe altınları çevre illerdeki kuyumculara ulaştırmak üzere yola çıkan zırhlı araç, Karacabey ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, olayın ardından yapılan kontrollerde her biri birer kilogram ağırlığında olan 11 külçe altının kaybolduğu belirlendi.
Kaza, 20 Ocak saat 23.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey yolunda meydana geldi. E.Ö. (21), R.T. (30) ve V.T. (48) Kestel ilçesindeki imalathaneden aldıkları külçe altınları, çevre illerdeki kuyumculara götürmek üzere zırhlı araçla yola çıktı.
E.Ö.'nün kullandığı zırhlı araç, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan araç, takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
SEKİZ KÜLÇE ALTIN BULUNAMADI
Kazanın ardından yapılan kontrollerde, zırhlı araçta bir kuyumcuya ait altın ve paranın olduğu öğrenildi.
Çevreye saçılan değerli eşyalar ekipler tarafından toplanırken kayıp olan 11 adet 1000'er gramlık külçe altından 3'ü daha sonra araç içinde yapılan aramada bulundu.
Jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
Kazanın meydana geldiği yol kenarı ve çevresinde dedektörle arama yapıldığı ancak şu ana kadar kayıp olan 8 külçe altına ulaşılamadığı öğrenildi.
SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI
kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi.