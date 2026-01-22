Üstün çözünürlük, sınırları zorlayan hız: Excalibur 31.5” 2K 180Hz Curved Monitör

Yeni Excalibur monitör, modern ve kullanıcı odaklı tasarımıyla öne çıkıyor. Kavisli ekran yapısı, kullanıcıyı görüntünün merkezine alarak daha sürükleyici bir deneyim sunuyor. Arka yüzeyde yer alan oval formdaki RGB aydınlatma, ürüne dinamik ve oyuncu ruhunu yansıtan bir görünüm kazandırıyor.

Piyasada 2K çözünürlük ve 180 Hz yenileme hızını aynı anda sunan sınırlı sayıdaki 31.5–32'' monitör arasında yer alan Excalibur, bu üst seviye teknik özellikleri erişilebilir fiyat anlayışıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Panel performansı, ghosting testleri ve dayanıklılığı profesyonel ölçüm sistemleriyle test edilen ürün, Excalibur'un kalite standartlarını bir kez daha ortaya koyuyor.

ŞIK, SAĞLAM VE ERGONOMİK TASARIM

Tamamı alüminyumdan üretilmiş ayarlanabilir stant (HAS – Height Adjustable Stand) sayesinde monitör; sağa-sola, yukarı-aşağı ayarlanabiliyor ve kendi ekseninde 90 derece döndürülebiliyor. Bu yapı, hem sağlamlık hem de uzun ömürlü kullanım açısından önemli bir avantaj sağlarken, kullanıcıların masa ve oturma düzenine göre maksimum ergonomi sunuyor. Süper ince çerçeve tasarımı ise odağın tamamen ekranda kalmasını sağlıyor.

31.5" 2K EKRAN İLE ÜST DÜZEY GÖRSEL DENEYİM

Günümüz kullanıcılarının daha büyük ekran talebine yanıt veren Excalibur, yeni modelini 31.5'' ekran boyutuyla sunuyor. 2560 x 1440 (2K Quad HD) çözünürlük sayesinde daha net, daha keskin ve daha doğru görüntüler elde edilirken; bu deneyim yalnızca oyunculara değil, aynı zamanda grafikerler, mühendisler ve profesyonel kullanıcılar için de ideal bir çalışma alanı oluşturuyor.

Monitör, 180 Hz ekran yenileme hızı ve 1 ms MPRT tepki süresi ile özellikle rekabetçi oyunlarda akıcılığı en üst seviyeye taşıyor. Sunulan 180Hz yenileme hızı yazılımsal değil, doğrudan panelin kendi teknolojisiyle sağlanarak uzun süreli testlerden başarıyla geçirilmiş durumda.

VA PANEL, YÜKSEK KONTRAST VE CANLI RENKLER

VA panel teknolojisi kullanılan Excalibur monitör, 3500:1 kontrast oranı ile daha derin siyahlar ve daha canlı renkler sunuyor. 300 nit parlaklık seviyesi, standartların üzerinde bir performans sağlayarak görüntülerin daha canlı ve etkileyici görünmesine katkı sağlıyor. Ayrıca 178° x 178° geniş görüş açısı, her açıdan tutarlı görüntü kalitesini garanti ediyor.

GÖZ SAĞLIĞI VE AKICI OYUN TEKNOLOJİLERİ

Excalibur, uzun süreli kullanımları da göz önünde bulundurarak monitöründe Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) teknolojisine yer veriyor. Bu sayede zararlı mavi ışınlar %80'e varan oranlarda azaltılarak göz yorgunluğunun önüne geçiliyor. Anti-Flickering teknolojisi ve HDR desteği ise daha konforlu ve gerçekçi bir görüntü deneyimi sunuyor. Monitörde bulunan Adaptive Sync teknolojisi sayesinde hem NVIDIA G-Sync hem de AMD FreeSync destekleniyor. Böylece ekran yırtılması ve takılmalar minimum seviyeye indiriliyor.

Yeni Excalibur monitör, HDMI ve DisplayPort (DP) bağlantı seçenekleriyle farklı sistemlerle uyumlu çalışıyor. Ayrıca VESA desteği sayesinde kullanıcılar ürünü masa standı dışında duvara veya farklı monitör kollarına da monte edebiliyor.

Link: https://www.casper.com.tr/excalibur-e315qvc-c-p-206

Casper Hakkında:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor. Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper; VIA, Nirvana, Excalibur, Casper PAD ve NevoPro markalarıyla akıllı telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamı, yerli üretim ile Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye'nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey'i üst üste 6 kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye'nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards'da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.



