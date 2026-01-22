Sinop'ta toprak kayması! Yol ulaşıma kapandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası toprak kayması yaşandı. Kayma nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından ilçeye bağlı Düzler-Cellaler grup yolunun Gökçealan köyü mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu yol trafiğe kapanırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede önlem alırken kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için temizlik çalışmalarına başladı.