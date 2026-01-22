Şanlıurfa'da PKK için gösteri yapanlar polise taş attı: 7 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yürüyüşün ardından dağılmayan grup terör örgütü lehine sloganlar attı. Ardından güvenlik güçlerine taş atan grubu polis önce uyardı ardından müdahale etti ve ekipler 7 kişiyi gözaltına aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve bazı DEM Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu grup, Cumhuriyet Meydanı'ndan Mürşitpınar Caddesi'ne yürüdü.

PKK SLOGANI ATIP POLİSE TAŞ ATTILAR!

Yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Yürüyüşün izin verilen bölümünün ardından dağılmak istemeyen gruba polis ekipleri tarafından dağılmaları yönünde uyarı yapıldı. Sınır hattına gitmek isteyen grubun uyarıya taşlarla karşılık vermesi üzerine polis, TOMA ve biber gazıyla müdahale etti.

Öte yandan Aydınlar Mahallesi Doğantürk Sokak'taki DEM Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan bazı kişilerin polis ekiplerine havai fişek atması üzerine güvenlik güçleri burada da müdahalede bulundu.

Grubu dağıtan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.