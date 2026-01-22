Samsun'da korkunç patlama! Kaynar suya benzin döküldü: 2 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde tek katlı bir evde iki kişi kaynar suya benzin dökmesi sonucu patlama meydana geldi. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan iki kişi kaynar suyun içine benzin döktü. Benzinin kaynar suyla temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.