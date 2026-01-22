Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da korkunç patlama! Kaynar suya benzin döküldü: 2 yaralı

Samsun'da korkunç patlama! Kaynar suya benzin döküldü: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 22:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Samsun'un İlkadım ilçesinde tek katlı bir evde iki kişi kaynar suya benzin dökmesi sonucu patlama meydana geldi. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.