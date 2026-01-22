Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de katliam gibi kaza! Ölüler ve yaralılar var

Mardin'de katliam gibi kaza! Ölüler ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 20:24 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması ile yol savaş alanına döndü. Yaşanan trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.