Kestel'de zırhlı araç kaza yaptı: 11 kilo altın çalındı!
Bursa’nın Kestel ilçesinde 11 kilo külçe altın taşıyan zırhlı aracın bariyerlere çarparak devrilmesiyle film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Kazanın ardından yapılan sayımda altınların bir kısmının kayıp olduğu ortaya çıkarken, jandarma ve polis ekipleri bölgede dedektörlerle geniş çaplı arama çalışması başlattı. 3 kişinin hafif yaralandığı kazada, kayıp 8 kilo altının akıbeti merak konusu.
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir kuyumcu imalathanesinden aldığı 11 adet külçe altını taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, her biri 1 kilogram ağırlığında olan altınların bir kısmının kaybolduğu belirlendi. Jandarma ve polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede dedektörlerle geniş çaplı bir altın arama çalışması başlattı.
GECE YARISI FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KAZA
Olay, gece saat 23.30 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Bir altın imalathanesinden çıkan zırhlı araç, kuyumculara dağıtım yapmak üzere yola koyulduktan kısa süre sonra kaza yaptı. A Haber Muhabiri Yusuf Gül, "Kaza geçtiğimiz gün gece saatlerinde yaşandı. Saatler 23.30'u gösterdiğinde Kestel ilçesindeki bir imalathaneden, altın imalathanesinden 11 külçe alan zırhlı araç, daha sonra Karacabey yolu üzerinden çeşitli kuyumculara altınları götürme hazırlığındaydı," sözleriyle olayın başlangıcını aktardı.
21 yaşındaki genç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine zırhlı aracın kontrolden çıktığını belirten Gül, "Araç maalesef refüje çıktı ve bariyerlere çarparak yan yattı. Hemen ardından araç düzeltildi ve bölgede yapılan incelemenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı," ifadelerini kullandı.
11 KİLO ALTININ BİR KISMI SIR OLDU
Kazanın ardından yapılan sayımda, araçta bulunması gereken 11 kilogram altının tam olmadığı fark edildi. Altınların akıbetine dair detayları paylaşan Yusuf Gül, "Yapılan incelemelerde araçta 11 külçe altın olduğu belirlendi. Her biri 1000 gram ağırlığındaydı. Yani 11 kilo altın taşıyordu zırhlı araç. Daha sonra yapılan incelemelerde altınların bazılarının kayıp olduğu da belirlenmiş oldu," şeklinde konuştu. Kazanın şiddetiyle altınların çevreye savrulmuş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bölgeye özel ekipler sevk edildi.
DEDEKTÖRLERLE ADIM ADIM ALTIN AVI
Kayıp altınları bulmak için hem güvenlik güçleri hem de firma yetkilileri seferber oldu. Bölgedeki hummalı çalışmayı aktaran Yusuf Gül, "Hem aracın içinde inceleme başlatıldı hem de farklı noktalarda, yani aracın kaza yaptığı lokasyonda dedektörlerle incelemeler yapılmaya başlandı ve yapılan incelemelerde 3 külçe altına ulaşılmış durumda ancak hala 8 külçe altının kayıp olduğunu belirtelim," dedi.
Arama çalışmalarının sadece yol kenarında değil, aracın içinde de devam ettiğini vurgulayan Gül, "Kaza esnasında aracın farklı bölümlerine altınların uçmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bu anlamda özellikle kuyumcu firmasına ait yetkililer, orada çalışan yetkililer de aracı kesme işlemine başladıklarını da ayrıca belirtmiş olalım," sözleriyle operasyonun detaylarını paylaştı.
Hastaneye kaldırılan 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenilirken, kayıp 8 kilo altını arama çalışmaları ise sürüyor.