Kastamonu'da tarihi konak yangında küle döndü

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 00:58

Kastamonu'da tadilat çalışması yapılan 3 katlı tarihi konak, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle bitişikteki iki evin çatısı da zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.