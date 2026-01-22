Kastamonu'da tarihi konak yangında küle döndü
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kastamonu'da tadilat çalışması yapılan 3 katlı tarihi konak, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlerin etkisiyle bitişikteki iki evin çatısı da zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
Yangın, merkeze bağlı Akmescit Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan üç katlı tarihi konakta çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Tadilat halinde olduğu öğrenilen konakta çıkan yangın, hemen bitişiğinde bulunan iki evin çatısına da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine Kastamonu itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında üç katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, iki evinde çatısında büyük oranda hasar oluştu.