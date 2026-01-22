İzmir'de freni boşalan TIR köprüden aşağı düştü! 3 kişi yaralandı
İzmir'in Buca ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Freni boşalan ve üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, kontrolden çıkarak önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti o kadar büyüktü ki otomobil köprüde asılı kaldı, TIR'ın kasasındaki ağır iş makinesi ise metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerinde panik yaşandı.
Kaza, akşam saatlerinde Uçanyol mevkii Homeros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak istikametine seyir halinde olan 42 AFV 856 plakalı iş makinesi yüklü TIR'ın frenleri boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önünde seyreden 35 BDK 20 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri kırarak köprüde asılı kaldı. Kamyonun kasasında yüklü bulunan iş makinesi ise köprüden aşağı düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Ş. (49), B.E. (19) ve İ.B.K. (23) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E. ve M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı İ.B.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.