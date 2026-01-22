Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de freni boşalan TIR köprüden aşağı düştü! 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 20:36 Son Güncelleme: 22 Ocak 2026 20:45 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

İzmir'in Buca ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Freni boşalan ve üzerinde iş makinesi taşıyan TIR, kontrolden çıkarak önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti o kadar büyüktü ki otomobil köprüde asılı kaldı, TIR'ın kasasındaki ağır iş makinesi ise metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerinde panik yaşandı.