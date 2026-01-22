İBB'nin "Yuvamız İstanbul"unda skandal! Küçük çocuğa şiddet ve istismar iddiası | Soruşturma başlatıldı
CHP'li İBB'nin "Yuvamız İstanbul" kreşinde yaşanan olay tepki çekti. Eyüpsultan’da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının "Yuvamız İstanbul" kreşinde şiddet ve istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği de soruşturma başlatıldığını açıklayarak idari ve adli sürecin takip edildiği belirtildi.
Eyüpsultan'da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde şiddet ve istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu.
KÜÇÜK ÇOCUĞA DARP VE İSTİSMAR İDDİASI
İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuklu aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi yine aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Yuvamız İstanbul' kreşine gönderdi. Aile, 3 yaşındaki çocuklarının geçtiğimiz Aralık ayında kreşten eve geldikten sonra vücudunda morluklar görülmesi üzerine soluğu kreşte aldı.
KURUM SUÇLAMALARI REDDEDİP GÖRÜNTÜLERİ AİLEYE VERMEDİ
Çocuklarının istismara uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşmek istedi ve kreşteki kamera görüntülerini istedi. Ailenin talebi karşısında kreş yönetimi kamera görüntülerini aileye ilk başta teslim etmedi ve kendilerine yönelik yapılan suçlamaları reddetti. Bunun üzerine aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu.