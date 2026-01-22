Gamze Özçelik kışın ortasında Gazzelilere yuva oldu!
Oyunculuğu bıraktıktan sonra insani yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Gamze Özçelik, Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüyor. Zorlu yaşam koşulları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkının yanında olan Özçelik, ekibiyle birlikte bölgeye, çadır kurup battaniye, yakacak ve kışlık giyim dağıttı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, dünyanın büyük bir kısmı yaşananlara sessiz kalıyor.
Türkiye ise ilk günden bu yana Filistin halkının yanında durmayı sürdürüyor. Bu süreçte yardım çalışmalarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu.
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla Gazze'de aktif olarak yardım faaliyetleri yürüten Özçelik, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelere destek olmaya devam ediyor.