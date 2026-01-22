Gamze Özçelik kışın ortasında Gazzelilere yuva oldu!

Dernek ekipleri, bölgede battaniye, yakacak ve kışlık giysi dağıtımı yaparken, barınma ihtiyacı olan aileler için de çadırlar kurdu.

Kaynak: Sosyal medya

"SICAKLIK VE GÜVEN"

Sabah'ın haberine göre; Gamze Özçelik, "Gazze'de kış, yetersiz barınma, zor şartlar ve belirsizlikle birlikte geliyor. Her battaniye biraz sıcaklık, her çadır biraz güven, her mont ve yakacak daha güçlü bir dayanma umudu demek.