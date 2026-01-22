CANLI YAYIN

Gamze Özçelik kışın ortasında Gazzelilere yuva oldu!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra insani yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Gamze Özçelik, Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüyor. Zorlu yaşam koşulları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkının yanında olan Özçelik, ekibiyle birlikte bölgeye, çadır kurup battaniye, yakacak ve kışlık giyim dağıttı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, dünyanın büyük bir kısmı yaşananlara sessiz kalıyor.

Türkiye ise ilk günden bu yana Filistin halkının yanında durmayı sürdürüyor. Bu süreçte yardım çalışmalarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu.

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla Gazze'de aktif olarak yardım faaliyetleri yürüten Özçelik, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ailelere destek olmaya devam ediyor.

Dernek ekipleri, bölgede battaniye, yakacak ve kışlık giysi dağıtımı yaparken, barınma ihtiyacı olan aileler için de çadırlar kurdu.

"SICAKLIK VE GÜVEN"

Sabah'ın haberine göre; Gamze Özçelik, "Gazze'de kış, yetersiz barınma, zor şartlar ve belirsizlikle birlikte geliyor. Her battaniye biraz sıcaklık, her çadır biraz güven, her mont ve yakacak daha güçlü bir dayanma umudu demek.

Küçük görünen bu desteklerin, soğuk gecelerde büyük bir karşılığı olduğunu biliyoruz. Gazze'de kışı birlikte aşmaya, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyoruz" dedi.

