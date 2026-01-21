Yumrukla öldürmüşlerdi! Katledilen Alperen'in ailesine kan donduran tehdit mesajları
Bolu'da 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'a yumruk atarak ölümüne sebep olan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılaması devam ederken korkunç bir detay ortaya çıktı. Acılı ailenin yurt dışına kayıtlı numaralardan "Sizin kafanızı kesip, köpeklere yem edeceğim', 'Oğlunuzu öldüren kardeşlerime helal'" şeklinde tehdit mesajları ortaya çıktı.
ALPEREN'İ YUMRUKLA ÖLDÜRDÜLER!
Olay, 12 Haziran 2025 tarihinde İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan Kültür Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki S.Ş. ile 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ş., Toprak'a yumruk attı. Darbenin etkisiyle yere yığılan Toprak'ın kalbi durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı ile Alperen Ömer Toprak'ı hayata döndürdü. Hastaneye kaldırılan Toprak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 13 yaşındaki S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden S.Ş. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.