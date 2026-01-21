Sivas'ta 1 metreyi aşan kar besicileri zorladı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde 1 metreyi aşan kar, besicileri zor durumda bıraktı. Üreticiler hayvanlarını açtıkları yoldan sulamaya götürdü.
Koyulhisar ilçe merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Kızılelma köyünde kar kalınlığı 1 metreyi aştı, besiciler zor anlar yaşadı.
Üreticiler, karda kürekle açtıkları yoldan hayvanlarını sulamaya götürüyor.
Büyükbaşlar, su kaynağında ihtiyaçları giderildikten sonra yine aynı yoldan ahırlarına getiriliyor.