Sivas'ta 1 metreyi aşan kar besicileri zorladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde 1 metreyi aşan kar, besicileri zor durumda bıraktı. Üreticiler hayvanlarını açtıkları yoldan sulamaya götürdü.

Koyulhisar ilçe merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Kızılelma köyünde kar kalınlığı 1 metreyi aştı, besiciler zor anlar yaşadı.

Üreticiler, karda kürekle açtıkları yoldan hayvanlarını sulamaya götürüyor.

Büyükbaşlar, su kaynağında ihtiyaçları giderildikten sonra yine aynı yoldan ahırlarına getiriliyor.

