Kocaeli’de otobüs şarampole yuvarlandı! Yaralılar var
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor.
Kartepe'nin zirvesine çıkan yolcu otobüsü dönüş yolunda, sisli vadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. İçi dolu otobüsteki yolculara ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşlar yaptı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olay yerini görüntüleyen gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı.
Yaralılara olay yerindeki müdahale sürüyor.