Kocaeli’de otobüs şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor.