Helin Kutlay’ın katili kocası İsmail Kutlay çıktı!

Helin Kutlay ve eşi İsmail Kutlay (İHA)



BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Helin'in hayat dolu bir insan olduğunu söyleyen ağabeyi Emrah Nama, "Asla intihar ettiğini düşünmüyorum. Neşe dolu bir insandı, hiçbir zaman kardeşimin yüzünü astığını görmedim. Her ne olduysa evliliğinin 3'üncü ayında intihar edebilecek bir seviyeye geliyor. Tabii buna intihar diyebileceksek. Benim kardeşim gitti, evliliği için kredi çekti, düğününü kendi yaptı, eşyalarını kendi aldı. En sonunda olaydan 3 gün önce kendine araba aldı. Onu da eşinin üzerine yaptı" dedi. Evlenmeden önce İsmail Kutlay'ın ailesi ile arası bozuktu. Kısa süre önce de babası, İsmail'e silah hediye etmiş, aracı kendi üzerine almak istediği için benim kardeşimi öldürdü. Biz kardeşimizin intihar ettiğini düşünmüyoruz" ifadelerini kulandı.