Erdoğan'ın 2025 faaliyetleri kitap oldu: Aşkınan Koşan Yorulmaz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılına damgasını vuran tüm faaliyetlerini "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adlı kapsamlı bir kitapta topladı. Yurt içi ve yurt dışı programları, kritik ziyaretleri, önemli toplantıları ve çalışmaları içeren eser, yıl boyunca gerçekleştirilen diplomatik temaslardan ekonomik hamlelere, sosyal projelerden kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor.
İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, eserde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi programları, yurt dışı temasları, katıldığı uluslararası zirveler, etkinlikler, gerçekleştirdiği ülke ziyaretleri, kabuller ve liderlerle yaptığı telefon görüşmeleri gün gün aktarılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi, savunma, diplomasi, sosyal politikalar, sanayi ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen stratejik hamleler, reformlar ve vizyoner projelerin de yer aldığı eser, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin geleceğini inşa eden adımların kapsamlı bir panoramasını kamuoyuna sunuyor.
Kitabın dijital versiyonuna İletişim Başkanlığının internet sitesindeki "Duyurular ve Faaliyetler" kısmından ulaşılabilir.