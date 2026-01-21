Beyoğlu'nda çatı yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Beyoğlu'nda tekstil sektöründe faaliyet gösteren 3 katlı bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin diğer katlara ve komşu binalara sıçramasını önlemek için hızla müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 23.15 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'nde bulunan 3 katlı iş yerinin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu çatı katından yükselen dumanları fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, iş yerinin çatısında çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, cadde güvenlik önlemleri kapsamında çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.