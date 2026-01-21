Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda çatı yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Beyoğlu'nda çatı yangını: İtfaiye ekipleri müdahale etti

Beyoğlu'nda tekstil sektöründe faaliyet gösteren 3 katlı bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin diğer katlara ve komşu binalara sıçramasını önlemek için hızla müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.