Akraba pazarcıların silahlı kavgası: 5 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde pazar yerinde satış yeri anlaşmazlığı yüzünden akraba iki pazarcı arasında silahlı kavga çıktı. Olayda silahlar konuşurken mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi ve kavgaya karışan toplam 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde kurulan salı pazarında meydana geldi. Husumetli olduğu iddia edilen pazarcı iki akraba arasında, satış yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 pazarcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GÖZALTI SAYISI 6'YA ÇIKTI

Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.