ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tekirdağ'da deniz çekildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz seviyesindeki düşüş nedeniyle kıyı hattında gözle görülür bir çekilme yaşandı.

İlçe merkezindeki sahilde deniz suyunun yaklaşık 10 metre geriye çekildiği gözlemlendi. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte daha önce deniz altında kalan bazı alanlar gün yüzüne çıktı. Kıyı şeridinde oluşan manzara vatandaşların dikkatini çekerken, ilçe sakinleri ortaya çıkan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

MARMARAEREĞLİSİ'NDE DENİZ ÇEKİLDİ

Yetkililer, denizde yaşanan çekilmenin mevsimsel ve meteorolojik etkenlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

