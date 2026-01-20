Sokak ortasında vahşet! Tartıştığı kadını tekme tokat darbetti

Olay, 18 Ocak'ta gece saatlerinde Cihangir Mahallesi Boncuk Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yolda yürüyen çift arasında çıkan tartışmada kadına tokat atan kişi, birkaç adım attıktan sonra geri dönerek tekme attı. Sokaktaki sesleri duyarak kadının darbedildiğini görenler o anlar cep telefonu kamerasıyla kayderken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu.