Müstehcen görüntülerle kabus yaşatıyorlardı! Genç sevgililer yakalandı
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki bir kız ile erkek arkadaşının, sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişilere ait müstehcen görüntüleri ele geçirerek tehdit ve şantaj yoluyla haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Gelen ihbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı.
Bir süre önce Van'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen bir çift sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplarla insanlara mesaj atıp ağlarına düşürdü.
İddiaya göre önce sosyal medyadaki sahte hesaplarla iletişim kurdukları kişilere kendi çıplak görüntülerini izletti. Ardından karşı tarafı da soyunmaya ikna eden şüpheliler, bu anları gizlice kayda alarak şantaj yaptı.
GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP KAYDA ALDI
17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı kişileri görüntülü arayarak müstehcen anları kayda aldı. Görüşme bitince bu kez devreye erkek arkadaşı girdi ve mağdur kişilerden para istemeye başladı.
Şüpheli, para vermek istemeyenleri ise görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti.