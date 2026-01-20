Müstehcen görüntülerle kabus yaşatıyorlardı! Genç sevgililer yakalandı

Bir süre önce Van'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen bir çift sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplarla insanlara mesaj atıp ağlarına düşürdü.

İddiaya göre önce sosyal medyadaki sahte hesaplarla iletişim kurdukları kişilere kendi çıplak görüntülerini izletti. Ardından karşı tarafı da soyunmaya ikna eden şüpheliler, bu anları gizlice kayda alarak şantaj yaptı.