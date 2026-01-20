Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şok edici bir olay yaşandı. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında bir şüphelinin evinde tam 6 bin 71 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Teknik ve fiziki takibin ardından M.G.'nin (39) evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 6 bin 71 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.