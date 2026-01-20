Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şok edici bir olay yaşandı. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında bir şüphelinin evinde tam 6 bin 71 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon sonrasında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.