Kop Dağı Geçidi’nde tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bayburt ile Erzurum’u birbirine bağlayan Kop Dağı Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere birçok araç buzlanma sebebiyle bulunduğu yerden hareket edemedi.
Olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşıma kapanan Kop Dağı Geçidi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü tipide bazı araçlar yolda kaldı. Kara saplanan ve ilerleyemeyen araçların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Araçlar, halatlar yardımıyla çekilerek bulundukları yerden kurtarıldı.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı sürücüler bir süre yolda beklemek zorunda kalırken, geçitte gece ve gündüz saatlerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı.