Kop Dağı Geçidi’nde tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı

Bayburt ile Erzurum’u birbirine bağlayan Kop Dağı Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere birçok araç buzlanma sebebiyle bulunduğu yerden hareket edemedi.