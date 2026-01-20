Edirne’de yangın paniği: Tek katlı evin müştemilatı yandı

Fotoğraf (DHA)

Müştemilattan çıkan dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin eve ve bitişikteki binalara sıçramaması için çalışan itfaiye ekipleri, tazyikli suyla müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü.