Haberler Yaşam Haberleri '‘Cevizler diyarı'' Adilcevaz'da kartpostallık kış manzarası

'‘Cevizler diyarı'' Adilcevaz'da kartpostallık kış manzarası

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 09:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Bitlis'in 'cevizler diyarı' olarak bilinen Adilcevaz ilçesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu.