'‘Cevizler diyarı'' Adilcevaz'da kartpostallık kış manzarası
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bitlis'in 'cevizler diyarı' olarak bilinen Adilcevaz ilçesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu.
Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle ilçe merkezinde eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Aydınlatmaların sıcak ışığı altında parlayan kar taneleri, Adilcevaz'a masalsı bir hava kattı. Caddeler, parklar ve sahil kesimi adeta tabloyu andıran görüntülere büründü.
Vatandaşlar, bu güzel anları cep telefonlarıyla kaydederken, ortaya çıkan manzaralar büyük ilgi gördü. Doğal güzellikleri ve ceviz ağaçlarıyla bilinen Adilcevaz, kış mevsiminde de kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
Yetkililer, kar yağışının ulaşımda olumsuzluk oluşturmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.