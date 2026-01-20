Bitlis'te masalsı kış manzaraları

Bitlis'in tarihi Ahlat ilçesinde masalsı kar manzaraları oluştu.

Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen Ahlat'taki tarihi mekanlar görsel şölen sunuyor. Karla ayrı bir güzelliğe bürünen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı, kubbeleri beyaza bürünen tarihi kümbetler, Bayındır Köprüsü ve Şelalesi, mağara evleri gibi ilçedeki birçok tarihi mekan kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da adlandırılan 210 dönüm üzerinde kurulu Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda oluşan manzaralar ziyaretçilerini mest ediyor.

Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı Özkan Olcay, tarihi ilçe Ahlat'ın kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade etti. Doğa fotoğrafçıları ve gezginleri kış mevsiminde de Ahlat'a beklediklerini belirten Olcay, "Kar yağışı sonrası tarihi bir ilçe olan açık hava müzesi konumundaki Ahlat'taki tarihi mekanlarda kartpostallık görüntülere büründü. Özellikle tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, Harabeşehir, Bayındır Köprüsü kar yağışıyla beraber seyri güzel bir manzara oluşturuyor. Beyaz gelinliği giymiş bir şekilde bize ve tüm ziyaretçilere güzel manzaralar ortaya çıkarıyor. Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler ve kümbetlerin kubbeleri kar yağışı sonrası beyaz bir örtüye büründü ve ortaya çok güzel kartpostallık görüntüler çıktı. Biz de bu güzel görüntüleri gelip yerinde gördük, güzel fotoğraflar çektik. Herkesin özellikle kış mevsiminde de gelip tarihi ilçe Ahlat'ı görmelerini, bu beyaz ve kahverenginin tonlarını yerinde görmelerini bekliyoruz. Gelsinler bu güzelliğe şahit olsunlar" dedi.