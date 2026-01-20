Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. 34 DD 458 plakalı araçtaki 2 kişi yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada araç ters döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.