Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 2 kişi hastaneye kaldırıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. 34 DD 458 plakalı araçtaki 2 kişi yaralandı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada araç ters döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Savrulan araç önce seyir halindeki minibüse, ardından kaldırıma çarpıp takla attı. Ters dönen araç sürüklendiği sırada park halindeki bir minibüse ve ağaca çarptıktan sonra durdu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Takla atan araçta bulunan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay nedeniyle aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.