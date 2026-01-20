Bayburt- Erzurum kara yoluna çığ düştü! Ulaşım kapandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Bayburt-Erzurum kara yoluna çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.
Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'ne yoğun kar yağışının ardından çığ düştü. Kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolun açılması için çalışma başlattı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekiplerinin, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyüne araçların geçişine izin verilmediği belirtildi.