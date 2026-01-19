Tuzla'da çakmak üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da 3 katlı çakmak üretim atölyesinde çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Binanın üçüncü katının çöktüğü yangın havadan görüntülendi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan 3 katlı binada çıktı. 2'nci katında çakmak üretimi, 3'üncü katında ise plastik malzemelerin depolandığı binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında alevlere merdivenli araçlarla ve yerden müdahale edildi. Yoğun duman nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı, cadde trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında 3'üncü katın çöktüğü belirtildi. Yangın havadan da görüntülendi. Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.